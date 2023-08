Comincerà ufficialmente lunedì 21 agosto, alle 16, la stagione della Virtus Ragusa

La stagione ufficiale della Virtus Ragusa di pallacanestro inizierà ufficialmente il 21 agosto alle 16 presso il Pala Padua. La squadra, guidata dal coach Gianni Recupido, parteciperà al campionato di Serie B interregionale. Le attività inizieranno con le visite mediche che si svolgeranno nel pomeriggio del 21 agosto e proseguiranno il mattino successivo.

Il 22 agosto alle 18, ci sarà la presentazione dei giocatori alla stampa, alla quale parteciperanno sia la società che l’intera squadra, compresi i nuovi arrivati Cioppa, Vavoli e Piscetta. L’unico assente sarà l’americano Marcus Brown, in arrivo in Sicilia nel prossimo fine settimana. La squadra sarà disponibile per interviste giornalistiche.

A partire dal mattino del 23 agosto, sotto la guida di Recupido e dello staff tecnico, inizierà la preparazione fisica e atletica in vista dei primi impegni stagionali. La Virtus parteciperà alla Coppa Sicilia, organizzata dal comitato regionale della FIP, che inizierà il 9 settembre. La società ha presentato la candidatura per ospitare le Final Four del torneo alla fine del mese prossimo. L’esordio nel campionato è programmato per il 1° ottobre in trasferta contro la neopromossa Basket School Messina. Il primo incontro casalingo avverrà la domenica successiva, l’8 ottobre, al Pala Padua contro la Siaz Piazza Armerina.