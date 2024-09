Come mantenere la salute intestinale dopo un’intossicazione alimentare: consigli utili

L’intossicazione alimentare è un fenomeno estremamente spiacevole, con cui ogni persona si è confrontata almeno una volta nella vita. I sintomi dell’intossicazione possono variare da un lieve malessere a diarrea grave, vomito e temperatura corporea elevata.

Ai primi sintomi di intossicazione alimentare, è necessario rivolgersi immediatamente a un medico.

Se l’intossicazione non è pericolosa per la vita, il medico può consigliare un trattamento “domiciliare”, che comprenderà misure di rafforzamento generale, tra cui il ripristino della microflora intestinale.

In questo articolo vi diremo cosa fare dopo un’intossicazione e cosa evitare.

Cosa fare dopo un’intossicazione alimentare?

La prima cosa che si consiglia di fare dopo un’intossicazione è passare a un’alimentazione corretta: il cibo durante il periodo di recupero deve essere leggero, ma allo stesso tempo nutriente. Una buona opzione sono le zuppe magre fatte in casa. Gradualmente si possono introdurre porridge e verdure.

Assicuratevi di mantenere l’equilibrio idrico: la diarrea e il vomito provocano disidratazione e carenza di elettroliti. Si può bere acqua semplice, tè sfuso, composte e bocconcini senza zucchero o acqua minerale. Inoltre, l’acqua aiuta a eliminare le tossine dall’organismo.

Evitare lo stress e l’attività fisica eccessiva.

Assumere probiotici: questi utili batteri aiutano a ripristinare la microflora intestinale. Tra i probiotici in farmacia si può annoverare un rimedio efficace come Enterolactis Plus.

Includete nella vostra dieta i prebiotici, un “nutrimento” speciale per la microflora intestinale: inulina, lattulosio, fibre.

Si può anche prestare attenzione ai simbiotici : si tratta di speciali prodotti combinati che contengono sia prebiotici che probiotici.

Cosa non si deve fare dopo un’intossicazione?

Dopo un’intossicazione alimentare bisogna escludere dalla dieta cibi piccanti, fritti e grassi, rifiutare bevande gassate e alcoliche.

È inoltre sconsigliato il consumo di latticini: possono causare gonfiore addominale e fastidio all’epigastrio. Tuttavia, i prodotti a base di latte acido (yogurt naturale, ecc.) possono essere utili.

Non automedicatevi: se vi sentite estremamente male dopo un’intossicazione alimentare, dovete rivolgervi a un medico.

Seguite tutte le raccomandazioni del medico per ridurre al minimo il periodo di recupero dopo un’intossicazione alimentare. Tutti i rimedi e gli integratori alimentari prescritti dal medico possono essere acquistati sul sito web di Liki24 con consegna rapida e conveniente. Prendetevi cura di voi stessi e siate in salute!





