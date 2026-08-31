Come la tecnologia smart per la sicurezza sta cambiando la protezione della casa

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Per la maggior parte del XX secolo, l’espressione “sicurezza domestica” significava una cosa sola: un lucchetto sulla porta e nel migliore dei casi, una sirena sul muro.

La logica sottostante era semplice, cioè rendere l’accesso difficile, fare rumore quando qualche malintenzionato riusciva ad entrare e sperare che qualcuno nei paraggi intervenisse. Quel modello ha assolto il suo compito per decenni, ma rispetto a ciò che è disponibile oggi, era estremamente limitato.

La tecnologia smart odierna applicata alla sicurezza non si è limitata a migliorare il vecchio modello, ma ne ha sostituito la logica sottostante.

Dalla deterrenza alla consapevolezza

Il cambiamento centrale non riguarda l’hardware, ma il rapporto tra il proprietario di casa e la sua proprietà. I sistemi tradizionali erano progettati per dissuadere e reagire. I sistemi smart sono progettati per informare e rispondere attivamente.

Quando un sensore di un sistema di sicurezza interconnesso si attiva, il proprietario di casa non lo viene a sapere successivamente da un vicino che ha sentito la sirena; egli riceve una notifica sul telefono nel giro di pochi secondi, con l’indicazione di quale dispositivo si è attivato, in quale posizione esatta e a che ora. Se il sistema include anche telecamere o rilevatori di movimento con verifica fotografica, si può vedere cosa stia effettivamente accadendo prima di decidere se intervenire o meno. La differenza tra reagire a un rumore e agire sulla base di informazioni è il cuore di ciò che la tecnologia smart apporta alla sicurezza domestica.

Come funziona la tecnologia, passo dopo passo

Un moderno sistema di sicurezza smart opera su più livelli, ciascuno dei quali si basa sul precedente.

Il primo livello è il rilevamento. I sensori posizionati nei punti di ingresso (porte, finestre, balconi) identificano il momento in cui qualcosa cambia. Un contatto magnetico sul telaio di una porta rileva l’apertura. Un rilevatore di movimento registra la presenza umana in una stanza. Un sensore di rottura vetri identifica la specifica frequenza sonora del vetro che si frantuma. Ognuno di questi dispositivi monitora continuamente la propria zona di competenza e comunica con un hub centrale a intervalli regolari, confermando di essere operativo e pronto.

Il secondo livello è la comunicazione. Quando un sensore rileva un evento, trasmette un segnale all’hub in una frazione di secondo. L’hub, il cervello del sistema, elabora il segnale, lo confronta con la modalità di sicurezza impostata in quel momento e decide come rispondere. Se il sistema è inserito ecco che si attiva un flusso di allarme: sirene, notifiche, comunicazione con la centrale di vigilanza (se collegata).

Il terzo livello è la notifica. Il proprietario di casa riceve un avviso sul proprio smartphone ovunque egli si trovi nel mondo. La notifica è specifica, non “allarme attivato”, ma ad esempio, “porta d’ingresso aperta, piano terra, ore 02:14”. Queste informazioni specifiche consentono di effettuare una valutazione sensata, anziché una dettata dal panico.

Il quarto livello è la verifica. È qui che i sistemi intelligenti si discostano maggiormente dagli allarmi tradizionali. I rilevatori di movimento dotati di fotocamera integrata possono scattare una serie di foto nel momento in cui rilevano del movimento e inviarle direttamente all’app dell’utente nel giro di pochi secondi. Il proprietario di casa può vedere se l’attivazione è dovuta a un’intrusione reale, a un animale domestico, a una tenda che si muove per una corrente d’aria o a un ospite inatteso. In questo modo i falsi allarmi, che sono uno dei problemi più comuni dei sistemi convenzionali, vengono ridotti in modo drastico.

Oltre le intrusioni: l’intero spettro della protezione smart

Uno dei vantaggi meno evidenti dei sistemi di sicurezza interconnessi è quanto la difesa si estenda anche a minacce che vanno oltre le effrazioni. I rilevatori di fumo e i sensori di monossido di carbonio integrati nella stessa piattaforma dei sensori di intrusione generano la stesso tipo di allarme immediato. Un incendio rilevato di notte mentre la famiglia dorme raggiunge contemporaneamente il telefono di tutti, indipendentemente dal fatto che qualcuno abbia sentito la sirena locale o meno.

I sensori contro le perdite d’acqua posizionati vicino a lavatrici, lavastoviglie e sotto i lavelli possono intercettare una perdita lenta prima che diventi un vero e proprio allagamento della cucina. I sensori ambientali monitorano temperatura e umidità, utili sia per il comfort che per identificare eventuali guasti al sistema di riscaldamento in proprietà non abitate durante il periodo invernale.

Tutte queste funzioni sono gestite tramite una singola applicazione attraverso la stessa interfaccia che gestisce l’inserimento, il disinserimento, il controllo dello stato dei dispositivi e la visualizzazione della cronologia degli eventi. Non esiste un’app separata per l’incendio, un’altra per l’allagamento, un’altra ancora per l’intrusione. Il sistema è unificato.

Cosa significa nella pratica?

Nella pratica, la tecnologia smart permette il passaggio da una protezione passiva a una consapevolezza attiva. Un allarme tradizionale protegge una casa rendendo più difficile l’ingresso e al massimo emette un forte allarme sonoro. Un sistema intelligente protegge una casa mantenendo il proprietario realmente informato, in tempo reale, su ciò che sta accadendo, da qualsiasi luogo e fornendo dettagli sufficienti per agire in modo efficace.

Per chiunque stia valutando i moderni allarmi di sicurezza, questo cambiamento è la cosa più importante da comprendere. La tecnologia ha cambiato non solo i dispositivi, ma l’intero modello per la protezione della tua casa.

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