A Ragusa si asfalta viale delle Americhe e via Togliatti: strade chiuse e traffico deviato. Ecco quando

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Nuovo asfalto sulle strade di Ragusa. È questo il cuore dell’intervento che interesserà viale delle Americhe e via Palmiro Togliatti, con lavori di bitumazione della sede stradale programmati nelle prossime settimane.

Per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza, sono state previste modifiche temporanee alla circolazione, con particolare attenzione al traffico diretto verso Ragusa.

Il primo blocco di lavori è previsto dal 3 al 5 settembre e il 7 settembre, dalle 7 alle 20. In queste giornate sarà vietata la sosta, con rimozione forzata, e sarà chiuso al transito il tratto di viale delle Americhe in direzione Ragusa compreso tra via degli IMI e via Spampinato.

Lavori anche nel tratto successivo di viale delle Americhe

La bitumazione proseguirà quindi sul tratto successivo dell’arteria. Dal 7 al 12 settembre, dalle 7 alle 20, sarà infatti interessato dai provvedimenti il tratto di viale delle Americhe compreso tra via Spampinato e via Fieramosca, sempre sulla carreggiata in direzione Ragusa.

Anche in questo caso scatteranno il divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura al transito.

Parallelamente, nella prima fase dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via Palmiro Togliatti, nel tratto compreso tra via Spampinato e via degli IMI, limitatamente al lato destro in direzione di via degli IMI.

Traffico deviato: attenzione alla viabilità

Le modifiche comporteranno inevitabili ripercussioni sulla circolazione. Il flusso veicolare diretto verso Ragusa sarà deviato lungo via P. Togliatti e via G. Falcone, secondo quanto indicato dalla segnaletica predisposta sul posto.

Agli automobilisti viene quindi raccomandata particolare attenzione durante le fasce orarie interessate dai lavori, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.

Bitumazione anche nella zona della rotatoria

L’ultimo intervento previsto dal cronoprogramma riguarderà la rotatoria posta tra viale delle Americhe, via Fieramosca, via San Luigi e viale Europa.

In questo caso i lavori si svolgeranno in orario notturno, dal 14 al 16 settembre, dalle 20 alle 5, con una chiusura parziale della rotatoria.

Una scelta che consentirà di concentrare l’intervento nelle ore serali e notturne, riducendo per quanto possibile l’impatto sulla circolazione diurna.

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