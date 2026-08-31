L’Eremo delle Milizie resta aperto: settembre tra fede, storia e spiritualità

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Un lungo scroscio di mani da parte dei presenti per dire grazie a don Ignazio La China, Rettore dell’Eremo della Madonna delle Milizie e vicario della città di Scicli, che ieri mattina a conclusione della celebrazione della Santa Messa ha comunicato la nuova programmazione per le visite e per le celebrazioni. Un grazie sincero che arriva a suggello della condivisione di un nuovo percorso da vivere nell’ex convento della Madonna delle Milizie interamente restaurato ed oggi meta di tanti turisti e villeggianti oltre che di residenti. Sito a monte della frazione di Donnalucata è un luogo di culto particolarmente amato e soprattutto fonte di meditazione e riflessione nel silenzio di una chiesa dove si respira l’aria pura della preghiera e della spiritualità più vera. Per anni simbolo della città per aver accolto tanti turisti e villeggianti negli appuntamenti domenicali, quest’anno l’esperienza non si è chiusa con il 31 agosto. Si prolunga grazie ad una decisione assunta di concerto con il Vicariato sciclitano che l’ha condivisa in pieno. Apertura ancora per questo mese di settembre con la celebrazione domenicale della Santa Messa nei giorni del 6 e del 13 settembre alle ore 10. Estesa pure l’apertura pomeridiana al Santuario per le visite culturali e di preghiera per l’intero mese di settembre: dal giovedì alla domenica dalle ore 18 alle ore 20 si potrà visitare l’eremo conoscendone storia, cultura ed architettura.

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