Come arrivare a Scicli. Cartelli direzionali allo svincolo autostradale di Modica cercansi

A firmare la lettera aperta inviata all’Amministrazione Marino ed ai consiglieri comunali è l’associazione culturale “Forum degli operatori turistici”. Lettera-appello per chiedere che si intervenga per sollecitare l’installazione di un’adeguata cartellonistica stradale che indichi il percorso per raggiungere la città di Scicli ed il suo territorio. Soprattutto in un momento in cui la circonvallazione di Pozzallo è chiusa al traffico e l’alternativa viene rappresentata dall’ultimo tratto autostradale della Siracusa-Gela da Rosolini, Ispica, Modica.

In nessuno dei cartelli delle destinazioni raggiungibili dal casello di Modica è indicata la città di Scicli – a sostenerlo il Forum.

“Non parliamo solo del casello autostradale di Modica sulla Siracusa-Gela, ciò è riscontrabile anche all’uscita che, in risalita verso Modica, svincola verso la zona del Sacro Cuore di Modica per poi far deviare verso Scicli. In linea di massima un visitatore che cerca Scicli, può ritrovarsi a Ragusa senza neanche rendersi conto. Senza contare che la sistemazione logistica della cartellonistica può creare frenate improvvise per la mancanza di preavviso – viene scritto nella lettera aperta – chiediamo ai Consiglieri comunali di intervenire col ruolo e funzione, per imporre un inserimento della nostra città come indicazione e destinazione nei segnali stradali”.

La questione era stata sollevata già diversi mesi addietro da Ezio Occhipinti di Albergo Ospitalità diffusa Scicli il quale aveva fatto notare l’assenza di cartellonistica stradale indicativa della città e del suo territorio.

© Riproduzione riservata