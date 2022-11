Come anticipato da RagusaOggi, sarà Dario Costantino il nuovo allenatore del Vittoria Calcio

Sarà Dario Costantino il nuovo allenatore della squadra. La società ha chiuso in queste ore l’accordo con il tecnico campano. Tra le esperienze professionali, Mister Costantino ha guidato l’Asd Jonica, portandola in Eccellenza e qualificandosi in semifinale di Coppa Italia di categoria. L’anno precedente ha guidato l’Asd Buccino Volcei, conquistando sempre il massimo campionato regionale (Eccellenza). Tra le sue esperienze tecniche, spicca l’Us Salernitana Calcio 1919, U10 U14. Doppia esperienza a Vittoria durante l’anno COVID, con successivo campionato interrotto e la scorsa stagione con la grande cavalcata da dicembre dal terzultimo al sesto posto sempre con il Vittoria.



“Innanzitutto – commenta il DG Simone Bellino – mi preme ringraziare i due tecnici, Alessio Catania e Angelo Turco, che hanno lavorato con noi da inizio stagione, dimostrando grande professionalità e attaccamento ai colori sociali. Non sono frasi di circostanza ma parole sincere rivolte a due seri professionisti che hanno contribuito alla crescita e ai valori della nostra società.

Da oggi si apre un nuovo capitolo per la società e la squadra. Abbiamo trovato un accordo con il tecnico Dario Costantino che conosce molto bene la piazza di Vittoria ed il Campionato di Promozione. Sono certo che con l’arrivo di Costantino riprenderà il cammino di inizio stagione. Il tecnico arriverà nelle prossime ore a Vittoria per preparare subito la gara di andata di Coppa Italia di domenica prossima in casa contro il Vizzini”.

