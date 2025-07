Colto sul fatto mentre smonta le targhe dell’auto rubata, arrestato: stanato grazie al GPS

Pensava di farla franca manomettendo le targhe di due auto rubate, ma la tecnologia e l’intervento della Polizia gli hanno rovinato i piani. Un cittadino di nazionalità rumena è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso per furto aggravato in abitazione e ricettazione.

Tutto è iniziato nelle prime ore del mattino, quando la vittima del furto ha sporto denuncia per la scomparsa della propria Fiat 500, rubata nella notte. Grazie al sistema GPS installato sul veicolo, gli agenti sono riusciti a localizzare rapidamente l’auto in un’abitazione privata.

Immediato l’intervento della squadra volanti: giunti sul posto, i poliziotti hanno colto il ladro sul fatto, intento a smontare le targhe della Fiat 500 per sostituirle con quelle di un’altra vettura, anch’essa risultata rubata. L’uomo si trovava all’interno di un garage, nel quale si era introdotto forzando l’accesso, trasformandolo di fatto in una base operativa per le sue attività illecite.

Il giovane è stato immediatamente tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti recentemente nella zona.

