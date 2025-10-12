Coltello in tasca a soli 14 anni: paura a Comiso, denunciato un ragazzo

Un ragazzo di appena 14 anni trovato in possesso di un coltello. Il ragazzo si trovava insieme a un grippo di coetanei in una delle piazzette che costituiscono l’hinterland cittadino e che oggi sono scelte come luogo di ritrovo dai teenagers. Il coltello, un W86, è stato sequestrato. Il ragazzo, che aveva già compiuto 14 anni, è stato denunciato a piede libero, perché già perseguibile anche se minorenne.

L’assessore alla Polizia municipale Dante Di Trapani ha reso noto questo episodio, chiamando in causa il problema della sicurezza ma, al contempo, anche il ruolo delle famiglie. “Non è normale che poco più che bambini riescano ad approvvigionarsi di un’arma simile senza che un genitore se ne accorga. – afferma Di Trapani – Non è normale che i nostri figli, a 13 o 14 anni stiano in giro fino a notte anche quando l’indomani c’è scuola, o che possano comprare indisturbati una quantità di botti e di spararli indisturbati in qualunque angolo della città”. E non è normale portare all’esasperazione interi quartieri con comportamenti di ogni tipo fino a qualunque ora della notte”.

© Riproduzione riservata