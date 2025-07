Coltelli e sangue a Vittoria: tre feriti in via Tenente Alessandrello

Forse una lite, forse una rissa che ha coinvolto più persone. Tre di queste sono finite in ospedale e si tratta di cittadini stranieri. Sono state medicate in ospedale e sono arrivate poco dopo l’1’,30 della notte tra domenica e lunedì. Le ferite non sono gravi, ma alcune sarebbero state causate da arma da taglio.

I fatti

Non si conoscono ancora i particolari dell’accaduto che sarebbe scoppiato nel cuore della notte a Vittoria nella zona di via Tenente Alessandrello. Le persone coinvolte nella rissa sono forse in numero maggiore, ma tre tra questi hanno avuto bisogno delle cure ospedaliere e quasi contemporaneamente sono state portate al pronto Soccorso dell’ospedale Guzzardi. Le ferite sarebbero tutte lievi e nessuna tra queste sarebbe tale da far temere per la vita. Ma non si conoscono ancora i particolari né le cause dell’accaduto. Si sa solo che sarebbero volate parole grosse, calci e pugni, poi qualcuno ha estratto anche i coltelli: questa una prima ricostruzione sommaria dell’accaduto. Le indagini sono condotte dalla Polizia che è stata allertata dai sanitari del Pronto Soccorso.

Appena ventiquattr’ore prima un altro ferimento si era verificato a Scoglitti. Un uomo aveva colpito con due fendenti all’addome un’altra persona responsabile _ pare – solo di qualche sguardo di troppo rivolto alla sua donna.

Ed è allarme per le notti violente vittoriese che – com’è accaduto a Scoglitti – potrebbero coinvolgere anche ignari passanti.

