Coltellate in via Cavour a Vittoria: bengalese ferito a una mano

Un bengalese di 32 anni è rimasto ferito questo pomeriggio in una rissa che si è verificata in via Cavour all’angolo con via Cacciatori delle Alpi, nei pressi di una farmacia. Un gruppo di persone – forse tutte di nazionalità bengalese – sono venute alle mani. L’alterco è scoppiato all’improvviso, intorno alle 18, in un’ora in cui in via Cavour c’era un discreto via vai di persone e tutti i negozi e i bar erano aperti. Pare che alcuni avessero dei coltelli. Un uomo di 32 anni è rimasto ferito a una mano: subito soccorso, è stato trasportato in ospedale e medicato al Pronto Soccorso. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul luogo della rissa sono intervenute due volanti della Polizia e una pattuglia dei carabinieri. Gli agenti stanno sentendo le persone che si trovavano nella zona e che hanno assistito all’episodio, ma anche il ferito che si trova in ospedale. Via Cavour, come si sa, è il cuore pulsante del commercio a Vittoria e in strada, al momento della rissa, c’erano alcune persone. Si sono vissuti perciò momenti di comprensibile paura. Inoltre si stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e le immagini di alcune negozi della zona. foto di repertorio

