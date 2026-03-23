Colpo milionario a Ragusa: vinti 1 milione di euro al 10eLotto con una giocata da 3 euro

Un colpo di fortuna straordinario accende i riflettori su Ragusa. Durante l’estrazione di venerdì scorso del 10eLotto, un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 1 milione di euro, la più alta registrata nel 2026 e una delle più importanti di sempre per questo gioco.

La vincita record, segnalata da Agimeg, è stata ottenuta con una giocata di appena 3 euro effettuata in una ricevitoria di viale dei Platani. Il giocatore ha indovinato tutti i numeri su cui aveva puntato, centrando il 10 su 10, uno dei risultati più difficili e ambiti del gioco.

I numeri della maxi vincita

Il sistema vincente era composto da dieci numeri: 25, 29, 42, 43, 48, 49, 50, 51, 84 e 86. Con questa combinazione perfetta, la schedina da soli tre euro si è trasformata in un premio milionario che entra di diritto tra le vincite più alte mai registrate nel 10eLotto.

Un colpo che ha immediatamente attirato l’attenzione nel territorio ibleo e che potrebbe cambiare la vita del fortunato giocatore.

Il Lotto premia anche Modica e Scicli

La fortuna non si è fermata a Ragusa. Nel concorso del Lotto la provincia iblea ha infatti registrato altre due vincite importanti, entrambe entrate nella top 10 dei premi più alti della giornata.

A Modica, nella ricevitoria di corso Vittorio Emanuele, un giocatore ha vinto 22.500 euro con una giocata di 5 euro puntando sul terno 50-55-90 sulla ruota di Cagliari.

Gli stessi numeri hanno portato fortuna anche a Scicli, dove con una giocata da 2 euro è stata centrata una vincita di 16.300 euro. Esulta la Sicilia anche la città di Comiso con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 20 marzo 2026 è stato centrato un “5” da 47.117,33 euro presso il Tabacchi di Maurizio Pacini, in Corso Vittorio Emanuele, 109.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 24 marzo, sale a 138,9 milioni di euro.

Vincite anche nel resto della Sicilia

La fortuna ha sorriso anche ad altre città siciliane. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, sono stati vinti 25.600 euro con una giocata di 1,50 euro sui numeri 33-36-55-90 sulla ruota di Cagliari.

Sempre nel trapanese, ad Alcamo, una giocata da 10 euro sui numeri 2-4-47 sulla ruota Nazionale ha permesso a un giocatore di portare a casa 23.750 euro.

Una giornata fortunata per la provincia di Ragusa

La vincita da 1 milione di euro al 10eLotto rappresenta però senza dubbio il risultato più clamoroso dell’estrazione, destinato a entrare tra i colpi più memorabili registrati nella storia recente del gioco.

Per la provincia di Ragusa si tratta di una giornata particolarmente fortunata, con premi importanti distribuiti tra Ragusa, Modica e Scicli.

Ora resta solo un mistero: chi è il fortunato milionario che con una schedina da 3 euro ha centrato il colpo dell’anno?

Attenzione: il gioco può creare dipendenza patologica

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