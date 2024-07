Colpo di mercato della Volley Modica, il nazionale under 20 Francesco Barretta si veste di biancoazzurro

Un importante tassello si aggiunge al roster dell’Avimecc Volley Modica con l’acquisto del talentuoso schiacciatore Francesco Barretta. Classe 2005, originario di Aversa, Barretta arriva dalla Just British Bari e vanta già tre stagioni in Serie A3, nonostante la giovane età. Alto 193 centimetri, è nel giro della Nazionale under 20 e recentemente ha partecipato a un collegiale con la squadra azzurra.

Coach Enzo Distefano, che lo seguiva già dallo scorso anno, ha fortemente voluto Barretta nel team, ottenendo il pieno supporto della dirigenza modicana. “Barretta è un giovane atleta che avevo ‘adocchiato’ già lo scorso anno e quest’anno ho insistito parecchio per averlo nel nostro roster. È un giovane di prospettiva e gran lavoratore che era già sul taccuino di diversi club italiani. Sono convinto che ci darà una grossa mano nel reparto schiacciatori, sia per le sue abilità in attacco, sia per il suo potenziale tecnico che credo possa essere utile al nostro progetto. Sono molto felice di poterlo allenare a Modica e credo che possa inserirsi subito nel gruppo che stiamo formando, sia per mentalità, sia per metodologia di lavoro,” ha dichiarato Distefano.

Barretta ha iniziato a mettersi in luce con la maglia della Volley Meta Sorrento, approdando in Serie A3 nella stagione 2021/2022 con la Wow Green House Aversa, dove ha giocato per due stagioni prima di trasferirsi a Bari lo scorso anno. Con la Nazionale, ha partecipato a competizioni importanti come il campionato Europeo under 17 nel 2021, la “Cornacchia World League” a Pordenone nel 2023 e il torneo WEVZA under 19 in Portogallo.

Ora, Barretta è pronto per la sua prima avventura in Sicilia con la maglia biancoazzurra dell’Avimecc Volley Modica. “Scegliere di giocare all’Avimecc Volley Modica è stato semplicissimo, perché quando ero avversario, la partita contro Modica ha avuto qualcosa di speciale: quattro anni fa è stata la mia prima partita da titolare in Serie A3. Ora, poter giocare con questa maglia mi riempie di gioia. Ogni stagione punto sempre a fare meglio e così sarà anche a Modica, dove darò sempre il massimo per contribuire a portare il più in alto possibile la squadra. Con coach Distefano ci siamo sentiti spesso e ogni volta mi ha sempre ribadito la sua voglia di allenarmi a Modica. La mia intenzione è di ricambiare sul campo aiutando la squadra a raggiungere gli obiettivi. Ai miei nuovi tifosi, voglio dire di essere sempre presenti e di starci vicino perché sono convinto che ci divertiremo insieme e non vedo l’ora di conoscerli,” ha dichiarato Barretta.

