Colleghi ed ex colleghi della Polizia Locale di Modica insieme per una simpatica “reunion”

Una simpatica rimpatriata della Polizia Locale di Modica. Si sono ritrovati, in un noto ristorante della città, sia i pensionati che gli attuali componenti del corpo modicano. In tutto, una quarantina di colleghi ed ex colleghi che, insieme, hanno mangiato una pizza. Un paio d’ore trascorse insieme per raccontarsi aneddoti ed esperienze. Il più anziano del gruppo ha 88 anni e alla “reunion” erano presenti anche due ex comandanti, Vincenzo Agosta e Claudio Baglieri.

UNA “REUNION” CON PERSONE CHE HANNO CONDIVISO INSIEME MOLTI ANNI DELLA VITA



“Avevamo già fatto questa esperienza – spiega Saro Cannizzaro, attuale comandante della Polizia Locale di Modica – alcuni mesi fa ed avevo ricevuto in queste settimane sollecitazioni per ripeterla. Credo che sia una bella cosa ritrovarsi e ritrovare persone con cui hai condiviso 10-20-30 anni della tua vita“.