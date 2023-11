Cna insorge: no a balli di gruppo e feste alla zona artigianale di Scicli

La Cna chiede un intervento chiarificatore da parte del sindaco al fine di tutelare e rispettare le imprese che operano nell’area artigianale e che, secondo la Cna, hanno dimostrato senso di responsabilità, decoro e rispetto delle norme di conformità previste per l’area destinata alle attività artigianali.In sintesi, la Cna di Scicli è preoccupata che l’evento “balli di gruppo” presso l’Akademy Scicli possa comportare una liberalizzazione non prevista delle attività nell’area artigianale, e chiede chiarezza da parte del sindaco in merito a questa situazione.