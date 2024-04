Cioccolato artistico. Corso formativo laboratoriale all’Alberghiero del “Quintino Cataudella” di Scicli

L’appuntamento per studenti e formatori è per le 9 di venerdì per finire alle 14 nella sede dell’indirizzo Alberghiero dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” di Scicli. Vi partecipano gli alunni delle classi seconde e terza.

A tenere il corso formativo laboratoriale sul cioccolato artistico, organizzato in collaborazione con l’Associazione F.I.C. – sezione A.P.C.I. di Ragusa la Federazione Italiana Cuochi – Associazione Provinciale Cuochi Iblei, il Pastry Chef Abate Giorgio, associato alla Federazione, il Presidente provinciale Giovanni Carnibella Giovanni con la collaborazione del docente Ignazio Baglieri.

L’incontro si svolgerà a livello dimostrativo e pratico presso i laboratori di cucina dell’Istituto in contrada Bommacchiella. “L’obiettivo del corso è quello di potenziare le competenze degli studenti nel settore ristorativo e nella pasticceria per il loro orientamento e futura occupazione” – spiega il dirigente scolastico Enzo Giannone.

