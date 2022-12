Cinque nuovi calciatori al Vittoria Calcio

Cinque colpi di mercato per il Vittoria del Presidente Toti Miccoli. A poche ore dall’apertura delle trattative invernali, la società biancorossa mette a segno una serie di colpi di mercato di alto livello. Fanno parte della rosa a disposizione del tecnico Dario Costantino:

•Giovanni Rotondo, classe 1988, 184 cm, difensore centrale ex Comiso, Caltagirone;

•Enrico Marino 22 anni, altezza 183 cm, ala destra, ex Comiso, Santa Croce;

•Alessandro Colletta, terzino destro, alto 180 cm, ex Troina, Atletico Catania, Leonforte;

•Giacomo Fisichella 26 anni attaccante ex Misterbianco attuale capocannoniere del girone D di Promozione;

•Omar Conteh, attaccante ex Comiso.

Cinque profili di alto livello sui quali la società vuole puntare per ricominciare la corsa in Campionato e Coppa Italia. Un torneo difficile come evidenzia la classifica, ma non per questo impossibile.

“Vittoria merita una squadra che possa rappresentare una città ricca di tradizione calcistica – commenta il DG Simone Bellino, dopo aver chiuso le lunghe trattative per portare in biancorosso i cinque ‘pezzi da 90’.

Abbiamo commesso dei piccoli errori di valutazione che nel calcio ci possono stare visto che lo sport non è una scienza perfetta e quindi preventivabile. Le componenti sono di svariata natura e noi dobbiamo essere sempre in grado di avere i giusti accorgimenti anche a Campionato in corso. Certamente sono state trattative molto intense, ma anche grazie alla professionalità di questi uomini/calciatori, siamo riusciti a portarli a Vittoria. Abbiamo il dovere – conclude Bellino – di dare il meglio ad una città che ha sempre risposto ‘presente’ e numerosi. Da oggi comincia una nuova era per i colori biancorossi”.

