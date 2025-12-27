Cimitero di Scicli, via ai lavori nell’ala nord-est: fondi regionali per la sicurezza

Fondi che ha concesso la Regione Sicilia nell’ambito degli interventi di protezione civile e che il Comune di Scicli ha deciso di destinare al Cimitero cittadino di contrada Mendolilli. Della somma complessiva di 382 mila euro concessi un anno fa dalla Presidenza della Regione quale contributo economico in favore dei comuni della provincia di Ragusa per interventi emergenziali e per la tutela della pubblica e privata incolumità conseguenti all’alluvione dell’8 febbraio 2023, il Comune di Scicli destinatario, nella ripartizione provinciale, di 60 mila euro ha deciso di intervenire su un’ala del cimitero che mostra serie carenze strutturali. Un’ala, quella nord-est del perimetro cimiteriale, dove piove nel piano seminterrato, dove la pavimentazione essendo di marmo e, quindi, scivolosa presenta seri rischi per i visitatori. “Interverremo con lavori di manutenzione straordinaria lungo il camminamento esterno della terna perimetrale lato nord-est del cimitero monumentale ed in altre zone dove si sono registrati distacco di coprigiunti e lapidi in marmo oltre che accentuazione di micro crepe e distacco di parti strutturali ammalorati – spiega l’assessore ai lavori pubblici e manutenzioni, Enzo Giannone – la somma è spendibile perchè ci sono già le variazioni al bilancio e nel novembre scorso come giunta abbiamo approvato il progetto esecutivo al fine di incamerare il contributo che arriva dalla Regione. Siamo soddisfatti per questo intervento in questa si tratta di un’ala del cimitero monumentale ammalorata ed a rischio con situazioni di distacco fra i moduli dei loculi”.





