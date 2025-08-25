Ciclismo su strada: alla VI^ tappa di Coppa Sicilia tre podi individuali e secondo posto a squadre per la Motyka Bike School Modica

È ripresa ufficialmente, dopo la breve pausa estiva, l’attività agonistica della Motyka Bike School Modica, e il ritorno alle competizioni non poteva essere più brillante.

Alla VI^ tappa della Coppa Sicilia di ciclismo su strada, disputata presso il Velodromo di Noto, i giovani atleti gialloneri hanno conquistato ben tre podi individuali e il secondo posto nella classifica a squadre.

A guidare i ragazzi modicani erano presenti gli istruttori Arianna Melilli e Rosario Tagliarini, che hanno seguito con entusiasmo la performance degli atleti alla loro prima esperienza in un velodromo.

I risultati della Motyka Bike School Modica alla Coppa Sicilia

Categoria G1M: vittoria e primo posto assoluto per Santiago Borgese.

Categoria G3M: secondo posto per Nicolò Tagliarini e terzo posto per Simone Adamo, al debutto ufficiale in gara. Buon piazzamento anche per Gabriele Aprile, ottavo.

Categoria G4M: quarto posto per Dominik Borgese, a un passo dal podio.

La Motyka Bike School Modica si conferma quindi una delle realtà sportive più vivaci nel panorama del ciclismo giovanile in Sicilia, capace di unire spirito di squadra, divertimento e risultati concreti.

