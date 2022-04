Ciclismo: al via Giro di Sicilia con Damiano Caruso leader

La Nazionale di ciclismo su strada di Daniele Bennati si prepara a partire per il Giro di Sicilia. Quattro le tappe che dal prossimo martedì, 12 aprile, e fino a venerdì 15 vedranno gli azzurri (con la nuova maglia) impegnati in una corsa che offre soluzioni tecniche differenti. Una partenza che sembrerebbe adatta ai velocisti per poi presentare frazioni sempre più impegnative con la scalata finale all’Etna.

La rappresentativa italiana si schiera al via con Damiano Caruso, il giovane Alessandro Verre e il blocco Gazprom composto da Giovanni Carboni, Nicola Conci, Alessandro Fedeli, Matteo Malucelli e Christian Scaroni. In particolare c’è attenzione proprio sull’atleta di casa, Damiano Caruso: per lui questa è la settima volta in azzurro. In precedenza aveva partecipato a 3 Mondiali (Ponferrada, Innsbruck e Imola dove è giunto decimo), e due Olimpiadi.

Da dilettante invece 2 maglie in occasione dei Mondiali e una al Tour de l’Avenir. “Da 15 anni sono presente in azzurro- afferma lo stesso corridore di Ragusa, nato nel 1987- Ringrazio la Federciclismo, la mia squadra di club (Team Bahrain Victorius) e gli organizzatori che hanno trovato la giusta quadra per fammi correre qui con questa maglia”. Per Caruso gareggiare in Sicilia è un evento raro: “In precedenza, da professionista, avevo corso nella mia regione solo nel 2011, al Campionato Italiano. Tornare nelle mie strade e tra la mia gente è una motivazione extra. Sto bene e spero di contare su una buona condizione. Non facciamo proclami ed ho rispetto per gli avversari che sono di livello, ma darò sicuramente il massimo del mio impegno e poi prenderemo quello che la strada ci darà”.