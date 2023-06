Chiusi dentro la villa comunale a Vittoria. Divampano le polemiche sui social

È accaduto qualche giorno fa, ma le polemiche continuano. Senza sosta.

Un gruppo di ragazzi sarebbe rimasto chiuso dentro la villa comunale dopo la chiusura serale.

Un episodio che avrebbe potuto suscitare solo qualche piccola reazione e invece anche questo a Vittoria è diventato oggetto di critiche feroci. Di critiche tra esponenti politici.

Alfredo Vinciguerra, capogruppo di Fra riporta la notizia sui social: “Ieri sera dei ragazzi sono rimasti chiusi dentro la Villa Comunale, chiusa prima dell’orario stabilito. Un evento cosi buffo sarebbe potuto accadere in qualsiasi momento, e invece è accaduto proprio mentre amministra Aiello. Coincidenze? Io non credo”.

Le sue parole suscitano la reazione forte del primo cittadino. Divampano le polemiche sui social

Accusa gli esponenti di Fratelli d’Italia di provocazione e parla di “Vastasiate accumpariate” e di “giochetto sfascio speculativo”. Sui social è proseguito il dibattito che, anche su questo tema, diventa divisivo.

C’è chi parla di un custode che avrebbe chiuso in anticipo i cancelli, chi afferma che non sia stata fatta suonare la campanella, chi invece pensa che si stata tutto orchestrato ad arte per lanciare accuse fini a se stesse rivolte al primo cittadino.

E come sempre accade a Vittoria … la polemica continua !