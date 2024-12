Chiude per infiltrazioni d’acqua l’auditorium della scuola Mariele Ventre di Ragusa. La denuncia

Chiude l’auditorium della scuola Mariele Ventre di Ragusa dell’istituto Comprensivo Quasimodo-Ventre a causa di alcune infiltrazioni d’acqua. La denuncia arriva dalla consigliera comunale Rossana Caruso e mette in luce una problematica legata alla manutenzione delle strutture scolastiche. Nonostante i recenti interventi del Comune, persistono infiltrazioni d’acqua che hanno costretto il dirigente scolastico a disporre la chiusura dell’auditorium per motivi di sicurezza. Questo provvedimento, inevitabile alla luce delle condizioni attuali, sottolinea l’urgenza di interventi strutturali più efficaci.

Un problema non più rimandabile

La consigliera comunale Rossana Caruso ha espresso il proprio rammarico per la situazione e ha evidenziato l’importanza di mettere in sicurezza l’auditorium, soprattutto in vista delle festività natalizie, periodo in cui questi spazi sono fondamentali per attività conviviali e scolastiche. La richiesta di messa in sicurezza avanzata dal dirigente scolastico all’ufficio tecnico del Comune punta a garantire un ambiente sicuro per studenti, docenti, personale e famiglie, evitando qualsiasi rischio.

Le implicazioni della chiusura

L’auditorium Mariele Ventre è attualmente l’unico spazio disponibile per eventi e attività scolastiche, considerando la chiusura per manutenzione del Perracchio. La sua indisponibilità rappresenta un ostacolo significativo per la comunità scolastica, che rischia di perdere momenti di aggregazione fondamentali per il benessere degli studenti, soprattutto in un periodo cruciale come quello natalizio.

Caruso ha assicurato che si attiverà per sollecitare un intervento tempestivo da parte del Comune, auspicando che la questione venga affrontata con priorità e risolta nel più breve tempo possibile.

