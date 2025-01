Chiarimenti sui rimborsi legati ai tributi sospesi del Sisma ’90: “Potranno beneficiarne solo chi ha presentato istanza”

Filippo Scerra, parlamentare del Movimento 5 Stelle, e Antonio Nicita, senatore del Partito Democratico, hanno rilasciato un video sui loro canali social per fare chiarezza sui rimborsi legati ai tributi sospesi del Sisma ’90 per i contribuenti delle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Lo stato attuale dei rimborsi

Secondo quanto dichiarato, i primi pagamenti sono stati avviati lo scorso Natale, ma solo per coloro che avevano presentato istanza entro i termini previsti dalla legge. È stato sottolineato che chi non ha presentato richiesta non può al momento beneficiare dei rimborsi.

Tuttavia, entrambi i parlamentari hanno precisato che si stanno diffondendo informazioni errate riguardo a una presunta riapertura dei termini per le richieste di rimborso.

Nuove prospettive per i contribuenti

Per garantire che tutti gli aventi diritto possano usufruire dei rimborsi, Scerra e Nicita hanno proposto un pacchetto di emendamenti al decreto Milleproroghe.

Questi emendamenti mirano a eliminare il vincolo dell’istanza presentata nei termini previsti, consentendo così il rimborso anche a coloro che, per vari motivi, non hanno potuto fare richiesta e far riconoscere il diritto al rimborso in modo generalizzato, come sostenuto anche da sentenze della Corte di Cassazione.

Un appello al governo

I parlamentari confidano che il governo accoglierà questa proposta, che permetterebbe una gestione più equa e inclusiva dei rimborsi. Nel caso contrario, hanno dichiarato che l’esecutivo dovrà spiegare pubblicamente perché un diritto riconosciuto non possa essere esteso a tutti gli aventi diritto.

