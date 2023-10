Chiaramonte: risse fra stranieri, il sindaco chiede la convocazione del Comitato per l’ordine pubblico

Tre episodi violenti si sono verificati nella prima serata di giovedì scorso a Chiaramonte Gulfi. Tre litigi, poi sfociati in risse vere e proprie, hanno coinvolto cinque persone straniere che si trovavano nella centralissima Piazza Duomo, nei pressi di un distributore di bevende e snack h24.

I FATTI

Dalla iniziale scazzottata, si è assistito a un pestaggio che purtroppo ha coinvolto principalmente un giovane straniero. A distanza di poche ore, la fazione si è riorganizzata e un altro scontro si è verificato in Piazza Duomo. Tutto questo, davanti a tantissimi avventori che in quel momento si trovavano in piazza. Purtroppo, però, all’arrivo delle forze dell’ordine, gli autori della rissa si erano già dileguati. Ma non è tutto: da tempo, si assiste a situazioni di degrado che coinvolgono anche la vicina via Sanzone e al consumo dilagante di droghe. Per questi motivi, il sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello, ha chiesto a Sua Eccellenza il Prefetto di Ragusa di convocare il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza al fine di attivare le necessarie azioni in grado di contrastare il diffondersi di tali fenomeni criminosi.

MARIO CUTELLO: “E’ MIO DOVERE GARANTIRE LA SICUREZZA DI TUTTI”

Mario Cutello, infatti, ha dichiarato: “E’ mio preciso dovere garantire la sicurezza di tutti. Non è possibile assistere a fenomeni di questo tipo in una cittadina come Chiaramonte che si è sempre distinta per essere un posto tranquillo. Non voglio assecondare quanto accaduto anche perchè la cosa tragica è che nessuno ha sporto denuncia: questi ragazzi sono come dei fantasmi, spariti all’arrivo delle forze dell’ordine e questo non è accettabile”.

