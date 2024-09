Chiaramonte: l’Asp di Ragusa garantirà ogni venerdì, a partire dal 4 ottobre, l’ambulatorio pediatrico

Da venerdì 4 ottobre, ogni venerdì, sarà garantita l’apertura dell’ambulatorio pediatrico a Chiaramonte Gulfi. In seguito al nostro articolo pubblicato su ragusaoggi il 25 settembre, in cui veniva denunciata la mancanza del pediatra di libera scelta nella città di Chiaramonte, l’Asp di Ragusa garantirà, nell’attesa dell’arrivo definitivo del pediatra già assegnato, il servizio ambulatoriale nei locali della guardia medica di via Marconi n. 11.

Il servizio

Il servizio sarà effettuato dalla dottoressa che ha già in carico gli ambulatori di Ragusa e Monterosso. Il pediatra di libera scelta è già stato nominato per la città di Chiaramonte nel mese di agosto, a seguito del trasferimento del pediatra precedente nella città di Santa Croce. Per motivi burocratici dovuti all’apertura materiale dello studio, il professionista non potrà però effettuare il suo servizio prima della fine di novembre, inizi di dicembre. Con questa decisione, l’Asp ha deciso di attuare una soluzione-tampone che può in questo modo garantire la continuità per tutte le neo mamme che, soprattutto durante il primo anno di vita del bambino, necessitano del pediatra per effettuare, come di consuetudine, una visita mensile.

