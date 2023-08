Chiaramonte, la circonvallazione sarà intitolata all’ex sindaco Cirino Paradiso. Cittadinanza onoraria a Don Franco Forti

Il comune di Chiaramonte Gulfi conferirà la cittadinanza onoraria a don Franco Forti, l’ex rettore del Santuario della Madonna di Gulfi morto sei mesi fa.

La proposta è stata avanzata dal presidente del consiglio comunale Giovanni Noto e da un gruppo di consiglieri comunali di maggioranza.

Don Franco Forti era stato parroco di San Nicola e rettore del santuario mariano per soli 5 mesi, alcuni dei quali segnati dalla malattia e dai ricoveri ospedalieri. Ma aveva stabilito un rapporto molto forte con il santuario di Gulfi. Era un mariologo, aveva completato i suoi studi alla Pontificia Facoltà “Marianum” di Roma. Aveva già lasciato un’impronta nel santuario dove aveva in animo di promuovere varie iniziative liturgiche e culturali.

Chiaramonte, cittadinanza onoraria a don Franco Forti

Il consiglio comunale di Chiaramonte si riunirà l’8 agosto per votare la cittadinanza onoraria post mortem a don Franco Forti e la proposta di intitolazione della circonvallazione a Cirino Paradiso, sindaco di Chiaramonte Gulfi dal 1980 al 1985. Questa proposta è stata avanzata dal consigliere Salvatore Schembari e condivisa da altri consiglieri. La circonvallazione che permette di collegare le due arterie di ingresso a Chiaramonte, bypassando le strade del centro storico, è una delle opere da lui realizzate.

Originario di Acireale, Cirino Paradiso si era trasferito a Chiaramonte, dove ha operato come medico di famiglia. Fu sindaco dal 1980 al 1985 e durante la sua sindacatura vennero realizzate importanti opere pubbliche. Inoltre venne avviato il gemellaggio con la cittadina francese di Clermont de l’Oise. È morto nel 2017 a Ragusa, dove si era trasferito ed è seppellito nella natia Acireale.

Le due proposte dovrebbero avere il voto favorevole di tutto il consigliere comunale. “Condividiamo la proposta di intitolazione della circonvallazione a Cirino Paradiso. È il sindaco cui si deve la realizzazione di importanti opere pubbliche, ancora oggi esistenti a Chiaramonte: la circonvallazione, la piscina comunale, l’asilo nido, la zona artigianale, la rete fognaria in numerose contrade, la realizzazione di via Gaetano Martino, la pavimentazione di numerose arterie nel territorio chiaramontano. Condividiamo anche la proposta di cittadinanza onoraria a don Franco Forti: è stato parroco solo per pochi mesi a Chiaramonte, ma era forte il suo legame con il santuario e con questa città”.