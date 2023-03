Chiaramonte è città digitale. Presentato il progetto

Se vuoi visitare Chiaramonte Gulfi non è necessario fare centinaia o migliaia di chilometri.

Si chiama ”Chiaramonte, città digitale”: è il progetto avviato dal comune di Chiaramo0nte Gulfi in partnership con la IcommLab.

Si tratta di un progetto di valorizzazione turistica del territorio che è stato avviato dalla start up siciliana che punta ad offrire una ricostruzione in sia 3D della cittadina e delle sue bellezze architettoniche, fornendo al contempo delle indicazioni sulla storia, sui punti di interesse, sui monumenti architettonici, sui ristoranti, sugli alberghi, sulle attività commerciali che possono così avere una vetrina virtuale per i loro prodotti.

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO

Il sito è accessibile da ogni zona della terra permettendo così a chiunque di ammirare le bellezze architettoniche della cittadina pedemontana, così come di altri siti inseriti nel progetto “città digitali”.

Il progetto è stato avviato a titolo gratuito per dieci città italiane e tra queste rientra proprio Chiaramonte Gulfi. Un’importante vetrina internazionale, dunque, per Chiaramonte, che potrà così avviare il progetto che è stato presentato nei giorni scorsi dal responsabile del progetto, Emanuele Cocchiara e dalla vicesindaco, Elga Alescio. A presentare la serata è stata la giornalista Irene Savasta.

«Questo progetto rappresenta per noi una grande opportunità – spiega la vicesindaco Elga Alescio – il comune non ha affrontato nessun costo e anzi potrà fruire di un servizio che permetterà a tutti di conoscere la nostra cittadina, i suoi monumenti, le sue chiese, i palazzi, le opere d’arte. Il sito sarà accessibile direttamente dalla pagina istituzionale del comune, così come dal sito “città digitali”. È una grande opportunità offertaci dalla IcommLab che siamo convinti tanti potranno apprezzare. La vetrina permetterà anche di conoscere le strutture alberghiere, i ristoranti, le attività commerciali».