Chiaramonte Gulfi “città digitale”. Un progetto per la promozione turistica

Solo dieci le città in Italia inserite nel progetto “Città digitali” volto alla valorizzazione ed alla promozione turistica di un territorio attraverso la visione in 3D, una nuova tecnologia che permette visite virtuali dei luoghi con un progetto di IcommLab, una start up nata nel 2019 con l’obiettivo di digitalizzare e virtualizzare tutte le città d’Italia. Chiaramonte Gulfi, perla montana degli Iblei, è una di queste. “Grazie a un sito accessibile da ogni angolo della Terra, sarà possibile entrare virtualmente in alcuni siti culturali, turistici e del comparto produttivo che si trovano nel territorio di Chiaramonte Gulfi. Per l’ente ibleo nessun onere di spesa per l’adesione e l’accoglienza nel progetto.

Tour virtuale dei luoghi

“Grazie a questa nuova tecnologia la Chiesa Madre, il Santuario di Gulfi, la Villa Comunale, la chiesa di San Filippo, la chiesa di Santa Lucia, il Palazzo Montesano con il suo museo dell’olio e il convento di Gesù, sono visibili anche per chi non si trova fisicamente sul posto – spiega una nota di presentazione del progetto – a breve saranno digitalizzati anche gli altri siti culturali della città. Più avanti ci sarà anche la sezione dedicata al comparto produttivo, dai commercianti, agli artigiani, ai ristoratori e agli albergatori che vorranno vedere i loro esercizi commerciali apparire anch’essi nel sito con un tour virtuale dei loro negozi. Questa sezione del sito sarà economicamente a carico di coloro che vorranno essere presenti. Venerdì prossimo la presentazione alla stampa”.