“Chi ha ucciso Montalbano?” Al Museo del Costume di Scicli l’escape room dedicata ad Andrea Camilleri

Una inedita caccia al tesoro all’insegna dei gialli dello scrittore siciliano Andrea Camilleri (6 settembre 1925 Porto Empedocle – 17 luglio 2019 Roma). Si terrà al Museo del Costume in via Francesco Mormina Penna a Scicli a partire dalle 18. E’ uno degli eventi del ciclo “E – state al museo” organizzato dalla cooperativa Agire in collaborazione con il Museo del Costume di Scicli.

Chi ha ucciso Montalbano? Risolvi i gialli di Camilleri in un’avvincente escape room.

Questa escape room, una vera e propria caccia la tesoro, è ispirata ai gialli dello scrittore agrigentino di cui oggi è l’anniversario della nascita. Gli organizzatori hanno voluto creare questo evento proprio per omaggiare colui che, con i suoi scritti trasportati nella lunga serie di fiction, ha permesso di fare conoscere la città di Scicli in tutto il mondo con un conseguente sviluppo turistico che ancora non si ferma.

Fra indizi ed enigmi legati ai suoi gialli la caccia al tesoro.

Un appuntamento che non darà nulla per scontato e che fra le stanze del museo del costume ed i suoi dintorni impegnerà i partecipanti a risolvere i quesiti posti dagli organizzatori di un evento in onore dello scrittore, sceneggiatore, regista teatrale, drammaturgo e docente universitario quale è stato Camilleri che, con il commissario Montalbano, ideato dalla sua penna, ha creato un fenomeno letterario e televisivo di grande successo.