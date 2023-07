Cheikh Tidiane Diop al Vittoria Calcio

Il Vittoria ha annunciato il rafforzamento del reparto difensivo con l’arrivo del difensore senegalese Cheikh Tidiane Diop, classe 1999. Diop ha militato per diverse squadre italiane nelle ultime stagioni. Ha giocato per tre anni, dal 2018 al 2021, nel Città di Fasano in Serie D, e per due stagioni nel Bitonto sempre in Serie D. Nel 2021 ha giocato nel Brindisi, poi nuovamente nel Bitonto e nel Brindisi, sempre in Serie D. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia del San Severo Calcio in Eccellenza.

Diop è considerato un calciatore di indubbia qualità tecnica e il Vittoria è entusiasta del suo arrivo per rinforzare il reparto difensivo, su cui il mister Rufini punta molto. Il giocatore ha rinunciato ad altre offerte nella Serie D per puntare direttamente al Vittoria. Questo dimostra la fiducia del giocatore nella squadra e la volontà di esprimere al meglio la sua passione per il calcio nella città di Vittoria.