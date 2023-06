Centro storico Ragusa: chiude “Mezzasalma” lo storico negozio di camicie. “Grazie e arrivederci”

Il centro storico di Ragusa continua a perdere i suoi negozi storici, che chiudono i battenti a causa della scarsa attrattività del centro e della presenza di centri commerciali nelle zone limitrofe. L’ultima “vittima” di questa tendenza è uno storico negozio di abbigliamento, specializzato in camicie, portato avanti da tre generazioni, il negozio “Mezzasalma” gestito da Gianni Mezzasalma, nel centralissimo Corso Italia.

Il gestore del negozio ha condiviso un messaggio sui social per salutare i propri clienti e ringraziarli per il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Ha descritto il negozio come una fonte inesauribile di emozioni, di crescita e di orgoglio per la sua famiglia e per la città di Ragusa. La chiusura del negozio rappresenta per lui una svolta dolorosa e la fine di un ciclo che si è esaurito, ma anche un’opportunità di reinventarsi e di cercare nuove sfide.

L’analisi e le soluzioni possibili

La chiusura di questo negozio rappresenta un ulteriore segnale di allarme per il centro storico di Ragusa, che sta perdendo sempre di più la sua anima commerciale e la sua capacità di attrarre visitatori e turisti. Pochi mesi fa ha chiuso il “Bar del Corso“ sebbene avesse provato a riaprire appena un anno prima.

Tuttavia, alcuni esperti del settore sostengono che la situazione non sia irrecuperabile e che sia possibile rilanciare il centro storico di Ragusa attraverso una serie di interventi mirati. Tra le soluzioni proposte ci sono la riqualificazione degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città, la promozione di eventi culturali e turistici e la creazione di incentivi fiscali per le attività commerciali che decidono di insediarsi nel centro storico.

A seguire il toccante messaggio del gestore del negozio, Gianni Mezzasalma

GRAZIE E ARRIVEDERCI..

cosi sta scritto nello scontrino fiscale ….e.per ora x me è solo un Grazie!….. Custodisco gelosamente nel mio cuore…questo “viaggio…rivivendo in fotogrammi di millesimi di secondo questa entusiasmante avventura…fonte inesauribile di emozioni, durata personalmente intensi 33 anni e che pensavo si chiudesse con un meritato pensionamento

” Spengo ‘le luci di quello che per me , non è stato solo un lavoro.. è stata passione.,.è stata tradizione.. è stata crescita…è stata evoluzione…..è stato entusiasmo…è stato orgoglio.. è stata appartenenza ..è stata identità…è stata una casa e sopratutto un porto sicuro….

CHIUDO il MIO NEGOZIO …Attività storica giunta alla terza generazione,che tanto lustro e prestigio ha dato a me, alla nostra famiglia e consentitemi con un pizzico di presunzione anche alla nostra Città .

Chiudo con immenso dispiacere qualcosa di AFFETTIVAMENTE PREZIOSO ,ma con immensa gratitudine per

gli insegnamenti e all’educazione che ho ricevuto dai miei predecessori, GRAZIE a tutte le persone che ci hanno voluto bene , clienti , rappresentanti e aziende , GRAZIE per tutte le esperienze , le storie, i racconti e gli spaccati di vita quotidiana che mi avete regalato e che hanno contribuito a farmi arrivare dove sono e ad essere quello che sono…..GRAZIE!.

Ogni volta che mi sono trovato di fronte a un ciclo che stava chiudendosi più o meno sono successe cose simili. Non ero io che stavo chiudendo quel determinato ciclo. Io mi stavo limitando a rendermi conto con lucidità che quel ciclo si stava chiudendo da solo, si stava esaurendo. Aveva compiuto quello che si doveva compiere. Poteva trattarsi di un rapporto sentimentale, o di un’amicizia, o di una collaborazione politica o professionale…

In ogni situazione la mia prima azione è stata per indole quella di LOTTARE ..e poi ….di avere il coraggio di guardare le cose per come erano, per come sono diventate, non necessariamente peggio o meglio, semplicemente trasformate in un processo che aveva esaurito il ciclo di vita previsto.

All’inizio…a percepirlo con la pancia è dura ti senti toccato in modo insolito, ti fa un po’ male (a volte un po’ più … di un po’male), ti sorprende, ti coglie impreparato… e allora lasci correre… fai sì che sia il tempo a darti dei segnali… aspetti mettendoti nella posizione di stand by…,osservi. Fino a quando non passi questa sensazione alla parte razionale di te che comincia a mettersi in diverse posizioni fino ad avere la forza di guardare la realtà, la vita, la situazione, le persone, i rapporti… per quello che sono, e non per come dovrebbero essere o per come vorresti che siano…e…ti accorgi che sei “SOLO” …e proprio da questo devi imparare qualcosa… devi Imparare sopratutto a cambiare livello . ” TI Devi reinventare “

Inizi un percorso che in genere dura circa due anni per poi portati a un livello di consapevolezza profonda che ti porta inevitabilmente ad acquisire nuove abitudini e cercare nuove strategie…per proseguire altrove un nuovo viaggio e a dotarti di nuovi strumenti per affrontarlo.

Ogni esperienza , come ogni persona che incrociamo ..credo siano lezioni che la vita ci dà sotto varie sfumature.. Giuste, al momento giusto… Così come noi lo siamo per gli altri, per un tempo determinato, Un ciclo…più o meno lungo….

Adesso,

Il viaggio del “Negozio ” cosi lo abbiamo sempre chiamato e cosi amo chiamarlo ancora oggi è oramai giunto al termine.

Qui, fermo al capolinea e non so se ripartirà piu…

Voglio innanzitutto

ringraziare TUTTI i nostri commessi e commesse che nel tempo si sono avvicendati e ci hanno coadiuvato ,TUTTI i professionisti che hanno collaborato con noi in tutti qs anni ..ma sopratutto voglio RINGRAZIARE i NOSTRI CLIENTI AFFEZIONATI E NON che hanno creduto in me e nella nostra famiglia e hanno apprezzato il nostro lavoro ,la nostra professionalità e i prodotti di altissima qualità che hanno scelto da noi, per i giorni particolari della propria vita, ma anche per la quotidianità, che ci hanno offerto amicizia, stima, regalato sorrisi , consigli, soddisfazioni , confidenze,compagnia, risate, passaparola,racconti, chiacchiere, caffè, parole di conforto e complimenti.

GRAZIE A TUTTI

Gianni Mezzasalma