Centenario di Andrea Camilleri: a Ragusa il convegno “I 100 Camilleri” e omaggio teatrale

Ragusa celebra il centenario della nascita di Andrea Camilleri con un programma culturale di alto livello promosso dal Consorzio Universitario Ibleo. L’iniziativa, intitolata “I 100 Camilleri”, si terrà nei giorni 5 e 6 marzo 2026 e fa parte delle celebrazioni nazionali del Centenario Camilleri, promosse dal Fondo Andrea Camilleri in collaborazione con il Comitato Nazionale Camilleri 100.

Il convegno riceve il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Ragusa e della Fondazione Banca Agricola Popolare di Ragusa. L’inaugurazione si svolgerà giovedì 5 marzo alle ore 16:00 presso il Salone della Camera di Commercio, mentre venerdì 6 marzo gli eventi proseguiranno a Ragusa Ibla: alle 9:00 presso l’Aula Magna dell’ex Distretto Militare e alle 16:00 presso l’Auditorium Santa Teresa.

Tra i diciotto relatori previsti spiccano nomi di spicco nel panorama degli studi camilleriani, come il prof. Giuseppe Marci (Università di Cagliari), direttore della rivista Quaderni Camilleriani, il prof. Mauro Novelli (Università di Milano), curatore dei Meridiani Mondadori dedicati a Camilleri, il prof. Salvatore Silvano Nigro (Università IULM di Milano), prefatore delle opere Camilleri per Sellerio, e il prof. Giovanni Capecchi (Università per Stranieri di Perugia), autore della prima monografia critica su Camilleri.

Il convegno offre un approccio interdisciplinare, analizzando l’opera di Camilleri nei suoi molteplici aspetti: filologico e storico-linguistico, esegetico e critico-letterario, con approfondimenti sul romanzo storico e poliziesco italiano ed europeo, fino all’analisi intermediale dei processi di adattamento cinematografico e televisivo. L’evento è aperto a studenti, studentesse, docenti e appassionati, con un occhio di riguardo alle scuole secondarie superiori della provincia di Ragusa, per favorire l’educazione e la diffusione della conoscenza del patrimonio letterario camilleriano.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 8 marzo con un’iniziativa teatrale: la Compagnia Godot di Ragusa porterà in scena il recital a sette voci “Il sipario di Preston: Vigàta, una sera a teatro”, tratto dal celebre romanzo Il birraio di Preston. Lo spettacolo, a ingresso libero, si terrà presso la Maison Godot di via Carducci 265 a Ragusa, offrendo al pubblico un’occasione unica di avvicinarsi alla narrativa e all’immaginario teatrale di Camilleri.

