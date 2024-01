Celebrati i nostri migliori diplomati. L’iniziativa a Ragusa

Una mattina di riconoscimenti e speranze si è svolta oggi, presso l’auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa, con la seconda edizione del “Diploma Day”. L’evento ha visto protagonisti gli studenti che nell’anno scolastico 2022/2023 si sono distinti conseguendo il diploma di studi con il massimo dei voti.

Il “Diploma Day” è diventato un appuntamento atteso, dedicato alla celebrazione dei neodiplomati meritevoli, un riconoscimento tangibile per il loro impegno e la loro dedizione nel percorso di studi. L’auditorium del CCC di Ragusa è stato il luogo in cui si sono intrecciati applausi, emozioni e speranze per il futuro di questi giovani talentuosi.

Durante la cerimonia, svolta alle ore 11.30, i protagonisti della giornata hanno ricevuto attestati di merito e congratulazioni dalla Consulta Giovanile ma anche dal sindaco Peppe Cassì e dall’assessore al ramo, Simone Digrandi, augurando loro di perseverare nel raggiungimento degli obiettivi che si sono prefissati. Il “Diploma Day” non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per esprimere il sostegno della comunità nei confronti di questi brillanti studenti.

L’augurio è che il futuro professionale di questi giovani talenti possa radicarsi nella splendida Ragusa, contribuendo al progresso e alla crescita della nostra comunità. La Consulta ha condiviso il proprio in bocca al lupo, auspicando di rivedere presto gli ex-studenti meritevoli in occasione del “Graduation Day” dedicato ai giovani laureati.