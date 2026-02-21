Celebrati a Messina i funerali di Filippo Giarratana. A Vittoria la camera ardente fino a domenica

Si sono svolti questa mattina a Messina, nella chiesa di Maria SS. Annunziata, i funerali di Flippo Giarratana, il docente universitario originario di Vittoria, docente associato per il Settore Scientifico Disciplinare – Ispezione degli Alimenti di Origine Animale presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina.

Filippo Giarratana era nato Giarratana è nato a Ciriè (TO) il 26 ottobre 1978 e si era laureato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Messina nel 2004, con una tesi su “Valutazione strumentale del colore della muscolatura di Tonni destinati alla trasformazione”.

Dal 2008 al 2011 ha frequentato la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, con sede a Moretta (CN), conseguendo il titolo di “Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale”.

Dottore di ricerca dal 2008, ha frequentato fino al 2011 la Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, a Moretta, in provincia di Cuneo, conseguendo il titolo di “Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale”. Dal 2014 era diventato ricercatore all’università di Messina e nel 290290 aveva conseguito l’abilitazione all’insegnamento universitario, diventando poi professore associato. Viveva a Messina dove lavorava insieme alla moglie e alla figlioletta in tenera età. Era molto stimato per i suoi studi sugli alimenti di origine animale, soprattutto ittici.

Dopo i funerali celebrati questa mattina, la salma sarà da questo pomeriggio nella Sala del Commiato di piazza Cesare De Bus. La camera ardente sarà aperta nella serata di sabato e per tutta la giornata di domenica. Lunedì mattina la salma sarà traslata presso il cimitero di Vittoria dove sarà sepolto.

Le offerte in suffragio saranno devolute all’Associazione per la ricerca sul cancro.

Sul manifesto funebre, a Messina e a Vittoria, si trova la scritta “Il tuo sorriso, la tua bontà, il tuo affetto resteranno sempre con noi, vivendo attraverso i ricordi di chi ti ha profondamente amato. Riposa in pace amore mio”.

