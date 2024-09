Cavallo imbizzarrito corre per un chilometro, ferisce due ragazzi e danneggia le auto parcheggiate. A Comiso

Un cavallo imbizzarrito corre veloce lungo il viale e rischia di travolgere persone e auto. È accaduto nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18, a Comiso, nel viale della resistenza, una delle arterie principali della città. Il cavallo è sfuggito al controllo del suo fantino e, nella folle corsa, è riuscito a liberarsi anche del carrozzino a cui era legato. Nella folle corsa, ha rischiato di travolgere parecchi pedoni. Molte persone sono fuggite o hanno cercato riparo dietro le vetture parcheggiate. Due ragazzi su un ciclomotore hanno riportato ferite lievi e sono stati portati in ospedale. Per fortuna nulla di grave



ma il cavallo ha danneggiato alcune auto danneggiate. Tanti si sono accorti di ciò che stava accadendo. Viale della Resistenza è una strada molo frequentata e ci sono molti negozi. Il cavallo ha percorso circa un chilometro ed è stato fermato solo nella zona antistante la villa comunale, dove sono in corso i lavori per l’abbattimento del vecchio edificio della scuola Pirandello. Alla fine, per fortuna, tanta paura, ma parecchie auto sono state danneggiate. Sono intervenuti i carabinieri di Comiso e i vigili urbani.

Francesca Cabibbo

