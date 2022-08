Cava D’Aliga: VII Torneo “Francesco Ficili”, festa di sport, basket e sentimenti sportivi

Al termine di una serata afosa ma ricca di emozioni sportive si è svolta in piazza Mediterraneo a Cava D’Aliga la finale della 7° edizione del Torneo di Basket “Francesco Ficili” iniziata nel pomeriggio di martedì 16 agosto 2022.



Il Torneo fa parte del circuito LB3 – 3×3 Basketball League e per questo motivo le formazioni prime e seconde classificate saranno ammesse alle LB3Finals che si svolgeranno dal 9 all’11 settembre 2022 a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo.

Al Torneo hanno partecipato 36 squadre con più di 100 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Al termine della manifestazione si è svolta la premiazione delle formazioni vincitrici all’interno di una cerimonia semplice ma significativa per la presenza della mamma e del fratello di Francesco e degli amministratori locali nelle persone del Sindaco di Scicli Mario Marino, del vice Sindaco Concetta Drago e dell’Assessore allo Sport Gianni Falla.



In merito il Sindaco Mario Marino ha sottolineato l’importanza di dotare la città di nuove e più funzionali strutture sportive all’interno di un principio di collaborazione con le associazioni sportive.

La vice Sindaco Drago Concetta s’è soffermata sul valore etico e ludico dello sport.

L’Assessore allo Sport Gianni Falla ha invece sottolineato la necessità di ricercare la vicinanza dell’amministrazione comunale con l’intero mondo sportivo locale per valorizzare sempre più le varie manifestazioni sportive che periodicamente verranno organizzate in città.

Queste le formazioni prime classificate per singola categoria:

Esordienti

1° Classificati Azzurri (Causarano Francesco, Grimaldi Nicolò, Basile Guglielmina)

2° Classificati Blu (Santospagnuolo Matteo, Santangelo Guglielmo, Causarano Francesco)

3° Classificati Verdi (Bramanti Giulia, Scarpata Lorenzo, Iemmolo Carmelo)

U15

1° Classificati NBA Razzanti (Buonuomo Angelo, Carbone Flavio, Giulii Federico, Scarpata Stefano)

2° Classificati Chicago Fire (Aprile Diego, Cavallo Fabio, Nigito Angelo)

3° Classificati DALLAS A TUTTI (Giurdanella Lorenzo, Nicoscia Nicolò, Drago Francesco, La Guardia Gabriele)

U19

1° Classificati Tentazioni Di Zucchero (Campo Salvatore, Occhipinti Simone, Guastella Francesco, Santacroce Edoardo)

2° Classificati Minnesode Tindermilf (Lonatica Lorenzo, Manenti Vincenzo, Scivoletto Tommaso, Statello Stefano)

3° Classificati BLACKED.COM (Ciavorella Gaetano, Grimaldi Mattia, Di Benedetto Giuseppe, La Pira Alessio)

Misto

1° Classificati Boutique Degli Angeli (Manenti Sara, Marino Bartolomeo, Scivoletto Tommaso, La Rocca Gioele)

2° Classificati Zibi Giochiamo (Causarano Adriana, Lonatica Lorenzo, Manenti Vincenzo, Ugo Giuseppe)

3° Classificati INDACO HUB ( Sgarlata Anna, Lauretta Lorenzo, La Pira Alessio, Lorefica Salvatore)

Open

1° Classificati We Unit Consulenti del Credito (Ferlito Vito, Canzonieri Giorgio, Digrandi Roberto, Antonelli Mattia)

2° Classificati Tentazioni Di Zucchero (Campo Salvatore, Occhipinti Simone, Guastella Francesco, La Pira Alessio)

3° Classificati Gli Anta (Lonatica Lucio, Lonatica Fabrizio, Martellone Giuseppe, Lorefice Salvatore)

Miglior Atleta per singola categoria

U15 – Carbone Flavio

U19 – Guastella Francesco

Misto – Causarano Adriana

Open – Digrandi Roberto