Cava d’Aliga, otto bagnanti salvati dal mare agitato
22 Ago 2025 09:25
Una giornata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un salvataggio straordinario a Cava d’Aliga, dove ben otto persone, fra cui diversi giovani, sono state tratte in salvo.
Il mare agitato e la scelta rischiosa
Nonostante le correnti fortissime e il mare mosso, molti bagnanti hanno deciso di immergersi, sottovalutando i pericoli. Ben presto le onde hanno messo in seria difficoltà più persone, trascinate al largo e incapaci di tornare a riva.
L’intervento dei soccorritori
Fondamentale l’azione congiunta dei bagnini dello stabilimento balneare, che con un gommone rosso hanno raggiunto i bagnanti in difficoltà, e dei soci del circolo nautico, che hanno collaborato nelle operazioni di salvataggio.
Una ragazza, una volta raggiunta la riva, è collassata ed è stata affidata alle cure del 118. Momenti di panico anche per due turisti genovesi, un uomo e una donna, rimasti intrappolati dalle correnti.
Decisivo l’intervento di un cittadino
Decisivo è stato l’intervento di un cittadino di Scicli che senza esitare è entrato in mare, riuscendo a riportare a riva la donna genovese. Accortosi che anche l’uomo stava rischiando di annegare, ha chiesto aiuto ai presenti. Alcuni bagnanti si sono uniti a lui e, con uno sforzo collettivo, hanno salvato anche il turista ormai stremato.
Foto: Pietro Tortorici
