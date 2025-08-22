Cava d’Aliga, otto bagnanti salvati dal mare agitato

Una giornata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un salvataggio straordinario a Cava d’Aliga, dove ben otto persone, fra cui diversi giovani, sono state tratte in salvo.

Il mare agitato e la scelta rischiosa

Nonostante le correnti fortissime e il mare mosso, molti bagnanti hanno deciso di immergersi, sottovalutando i pericoli. Ben presto le onde hanno messo in seria difficoltà più persone, trascinate al largo e incapaci di tornare a riva.

L’intervento dei soccorritori

Fondamentale l’azione congiunta dei bagnini dello stabilimento balneare, che con un gommone rosso hanno raggiunto i bagnanti in difficoltà, e dei soci del circolo nautico, che hanno collaborato nelle operazioni di salvataggio.

Una ragazza, una volta raggiunta la riva, è collassata ed è stata affidata alle cure del 118. Momenti di panico anche per due turisti genovesi, un uomo e una donna, rimasti intrappolati dalle correnti.

Decisivo l’intervento di un cittadino

Decisivo è stato l’intervento di un cittadino di Scicli che senza esitare è entrato in mare, riuscendo a riportare a riva la donna genovese. Accortosi che anche l’uomo stava rischiando di annegare, ha chiesto aiuto ai presenti. Alcuni bagnanti si sono uniti a lui e, con uno sforzo collettivo, hanno salvato anche il turista ormai stremato.

Foto: Pietro Tortorici

