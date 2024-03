Catania. Risolve la lite col vicino così: si costruisce una scala abusiva. Denunciato

I brutti rapporti con il vicino di casa li ha risolti in questo modo: costruendo una scala di ferro che collega la sua abitazione direttamente al primo piano. La scala, costruita su una strada pubblica e con una base di cemento, in barba alle minime regole di buon senso e soprattutto dell’edilizia, serviva per risolvere una contesa condominale.

Ma la scusa della lite non è bastata: la vicenda, che si è svolta a Catania, ha portato l’uomo ad essere denunciato dalla polizia per invasione di terreno pubblico.

