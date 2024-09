Catania: danno fuoco a una giovane di 26 anni: arrestate due donne, convalidato il fermo

La Procura di Catania ha depositato la richiesta di convalida del fermo per tentato omicidio nei confronti di due donne, arrestate ieri per un’aggressione che ha provocato gravi ustioni a una 26enne. L’episodio è avvenuto in strada durante una rissa tra due famiglie, tutte al femminile, che avrebbe avuto origine da un conflitto tra due ragazzine di 15 anni per motivi sentimentali. La situazione è degenerata quando una delle fermate ha gettato benzina sulla 26enne e le ha dato fuoco, causandole ustioni al volto, collo, braccia e torace. Una parente, nel tentativo di soccorrerla, ha riportato ustioni alle mani.

L’interrogatorio

L’interrogatorio di garanzia delle due indagate, attualmente detenute, è previsto per domani. Non sono stati ancora diffusi i loro nomi, ma sarebbero la madre e un’amica di famiglia di una delle adolescenti coinvolte nel conflitto iniziale. Le minorenni non avrebbero partecipato alla rissa fisica, ma si sarebbero scambiate minacce attraverso telefonate e messaggi. La 26enne ferita è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania, mentre le indagini della polizia proseguono per identificare eventuali altri responsabili.

