Catania città più calda della Sicilia: raggiunti i 47,6 gradi. Da mercoledì temperature più fresche

Catania è la città più calda della Sicilia. Alle 15 la temperatura ha raggiunto il picco di 47,6 gradi. E’ quanto emerge dalle rilevazioni effettuate dalla Protezione civile della Regione Siciliana. La stessa temperatura è stata a Priolo nel Siracusano.

DA MERCOLEDI’ IL CALDO SI ATTENUA

Ma anche nel ragusano non si scherza, con temperature superiori ai 40 gradi e ondate di calore intense. In ogni caso, secondo le previsioni meteo disponibili fino a questo momento, la situazione dovrebbe cambiare a partire da mercoledì. L’afa e il caldo, infatti, saranno spazzati via da venti più freschi che porteranno a un sensibili calo termico su tutta la Sicilia anche di 10 gradi, permettendo così alle temperature di rientrare nella media stagionale.