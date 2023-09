Casmene Fest, venti giorni di spettacoli ed eventi culturali a Comiso

Venti giorni di eventi: spettacoli di vario tipo, concerti, rappresentazioni teatrali e cinema. C’è tutto questo nel programma del Casmene Fest a Comiso.

Si tratta di un nuovo contenitore culturale Dal 10 all’1 ottobre si svolgerà la manifestazione che raccoglierà l’eredità del Settembre casmeneo, protagonista della storia della città negli anni 80 e 90 e nei primi anni del XXI secolo.

“Abbiamo scelto un nome che richiama l’esperienza del Settembre casmeneo – ha spiegato il neo assessore al Turismo e Spettacoli, Giovanni Assenza – ma che nello stesso tempo presentasse un nuovo modello, con le sue caratteristiche peculiari. Ci auguriamo che si possa ricreare un brand che inauguri una nuova stagione e che identifichi la nostra città e la sua cultura”.

Cinque location nel centro cittadino

Sono state scelte cinque location: la piazza Fonte Diana, il cortile della Fondazione Bufalino, il sagrato della Chiesa di Santa Maria delle Stelle (chiesa Madre), il sagrato e la scalinata della basilica dell’Annunziata. Il cortile della biblioteca Fulvio Stanganelli ospiterà gli appuntamenti del teatro per bambini

Si parte il 10 settembre con il concerto di Rita Botto & la Banda di Avola dal titolo “Terra ca nun senti”.

Il 12 settembre toccherà al teatro, con “Stand up poetry”, di Lorenzo Marangoni, il 13 ci sarà spazio per il concerto del Quintetto Sikelikos, del Teatro Bellini di Catania.

La collaborazione con il Donnafugata Film Festival: l’omaggio a Tullia Giardina

La manifestazione intersecherà, per alcuni giorni, gli appuntamenti del Donnafugata Film Festival e due appuntamenti si svolgeranno in tandem, inseriti sia nel programma del Casmene Fest, sia nel cartellone del festival cinematografico. Essi sono in programma il 24 settembre, e il 29 settembre.

Il 24 settembre è in programma la presentazione di un film del 1924, Sherlock jr, la palla n. 13, risonorizzato da Luciano Troia. Il 29 settembre, la serata sarà dedicata a Tullia Giardina, indimenticata docente e operatrice culturale, membro del cda della Fondazione Bufalino, scomparsa un anno fa. A lei, appassionata cinefila, sarà dedicata la visione del film “Tempi moderni” di Charlie Chaplin.

Ci sarà anche Mario Venuti con “Nostalgia del futuro” , “Edipo seh “ “Uno scherzo da Sofocle” di Andrea Tidona, che porterà sulle scene una pièce di Carla Cassola, l’attrice e regista scomparsa un anno fa che fu a lungo compagna di vita di Tidona. Spicca anche Faber Quartet, con le musiche di Fabrizio De André.