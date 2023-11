Casamatta in scena: il palcoscenico si Illumina con la nuova stagione teatrale

Un'Anteprima Nazionale di Pura Magia Musicale

La stagione è partita in grande stile con un'anteprima nazionale intitolata "Anima", un progetto che ha visto il connubio tra Alfio Antico, celebre interprete della musica popolare mediterranea, e Amedeo Ronga, acclamato contrabbassista della scena jazzistica italiana. Il concerto-spettacolo, tenutosi il 28 e 29 ottobre, ha promesso un'esperienza onirica e introspettiva, portando il pubblico in una dimensione arcaica attraverso i suoni del tamburo di Alfio Antico e i personaggi del mondo pastorale a cui l'artista ha dedicato la sua ricerca.

Classici e Teatralità Contemporanea nel Calendario

Il calendario della rassegna prosegue con un grande classico, "Mastro Don Gesualdo" di Giovanni Verga, diretto e interpretato da Andrea Tidona con la partecipazione di Roberto Fuzio alla chitarra e voce. Un'appuntamento imperdibile che si terrà il 17, 18 e 19 novembre, promettendo di trasportare il pubblico nell'atmosfera suggestiva dei racconti di Verga.

L'anno si concluderà con "La foto del turista", uno spettacolo di Giovanna Criscuolo con la regia di Federico Magnano San Lio, in programma il 29 e 30 dicembre. La teatralità contemporanea di Giovanna Criscuolo, affiancata da Vincenzo Volo, racconterà una storia coinvolgente e attuale, chiudendo il 2023 con una nota di grande arte.

Laboratori Teatrali: Un'Occasione per Tutti

Se sul palco le luci brillano già con intensità, dietro le quinte è già in corso un fermento creativo. I laboratori teatrali per adulti, ragazzi (11-15 anni) e bambini (6-10 anni) sono partiti, offrendo percorsi formativi basati sullo studio e l'approfondimento delle discipline legate alla recitazione e alla consapevolezza scenica. Questi laboratori non sono solo occasioni di crescita artistica, ma diventano veri e propri luoghi di incontro, scambio e socializzazione per la comunità.

Casamatta, uno spazio polifunzionale, si conferma come un centro vitale per la formazione artistica e culturale, arricchendo il tessuto culturale della comunità locale. La nuova stagione promette di regalare emozioni e di confermare Casamatta come un luogo d'incontro per gli amanti del teatro e per chi desidera esplorare le meraviglie dell'arte scenica.