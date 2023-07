Cartelle esattoriali e rottamazione. Ecco cosa accade a Comiso

Cartelle esattoriali in arrivo a Comiso. Area Riscossioni, l’agenzia a cui il comune di Comiso ha affidato il recupero delle tasse non pagate dei cittadini, ha inviato, nei giorni scorsi, una serie di cartelle esecutive e di ingiunzioni di pagamento per tributi non pagati.

L’arrivo delle ingiunzioni di pagamento ha colto di sorpresa tanti poiché il comune ha annunciato di aver aderito alla rottamazione. Proprio in questi giorni si stanno avviando le procedure per la rottamazione che dovrebbero essere operative nelle prossime settimane. In alcuni casi, qualcuno si è visto pignorare il conto corrente, anche se questo avviene solo dopo vari avvisi.

Il consiglio comunale dovrà approvare la rottamazione

Questa sera è in programma la seduta del consiglio comunale che dovrà approvare la rottamazione. È probabile che la rottamazione venga approvata all’unanimità.

Nei prossimi giorni il comune darà ai cittadini tutte le indicazioni necessarie per poter procedere sia alla rateizzazione sia alle procedure di rottamazione.

I cittadini quindi possono tirare un respiro di sollievo e nelle prossime settimane, pur se in piena estate, potranno accedere agli uffici per regolarizzare la propria posizione e fare le scelte opportune. Ma nel frattempo bisogna fare i conti con le discrasie temporali tra le cartelle arrivate in questi giorni e le procedure di rottamazione che invece devono ancora partire.

Il consigliere Gianni Incardona subentra al dimissionario Giuseppe Alfano

Quella di oggi sarà la prima seduta operativa del consiglio comunale dopo l’insediamento un mese fa. In apertura di seduta, si dovrà procedere alla surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Alfano, che è anche assessore, con il primo dei non eletti, Gianni Incardona. Incardona è di Pedalino. Con il suo ingresso in consiglio comunale, saranno due i rappresentanti di Pedalino. È stato eletto anche il segretario del Pd, Gaetano Scollo. Nella passata legislatura, invece, non c’era nessun rappresentante della frazione.