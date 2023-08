Caro carburanti, dove risparmiare: ecco i prezzi più bassi città per città nel ragusano

Per molti ragusani la ripresa delle attività lavorative è ricominciata esattamente da dove hanno lasciato per le meritate ferie: il caro carburanti. Una spesa con cui fare i conti mese per mese, perché la maggior parte delle persone si sposta con i propri mezzi, sia per abitudine che per la cronica insufficienza del servizio di trasporto pubblico.

Allora, come e dove risparmiare? Con i prezzi limati un po’ dappertutto, si riesce a evitare veramente qualche euro se si fa il pieno e si considerano i gestori con il listino più basso.

Ragusaoggi.it ha preso in considerazione le due stazioni di servizio con i prezzi più bassi (self), città per città, consultando l’osservaprezzi carburanti messo a disposizione dal ministero delle Imprese e del Made in Italy https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/zona.

I gestori hanno l’obbligo di aggiornare i prezzi praticati. Per questo motivo non abbiamo preso in considerazione listini risalenti ad alcuni giorni fa, ma soltanto quelli odierni.

A Ragusa città l’impianto oggi con i prezzi più bassi è Eds di viale delle Americhe, che fa pagare un litro di benzina 1,894 euro e un litro di gasolio 1,794 euro. La stazione a marchio Iblea Petroli di via La Pira fissa il prezzo della benzina a 1,899 euro e il gasolio a 1,794 €.

A Vittoria l’impianto in contrada Cicchitto serve benzina con 1,915 euro e gasolio con 1,799 €. Il Lukoil sulla Ss. 115 offre benzina a 1,923 euro, gasolio a 1,813 € e gpl a 0,779 €.

A Modica l’impianto Iblea Petroli di via Tirella dà benzina a 1,909 euro e gasolio a 1,799 €. Blanco Petroli propone benzina a 1,929 euro, gasolio 1,819 € e gpl a 0,799 €.

Più alti i prezzi attuali a Comiso. La stazione Eni di via Piave ha la benzina a 1,929 € e il gasolio 1,784 €. Stessi prezzi self nell’Eni sulla strada provinciale Comiso-Chiaramonte.

A Scicli il più conveniente è il distributore Lukoil in viale 1 Maggio: 1,914 euro per un litro di benzina, 1,794 € per uno di gasolio. Segue il distributore Giap di via Garibaldi: 1,919 euro per benzina e 1,809 € per gasolio.

È a Pozzallo il prezzo attualmente più conveniente del ragusano. L’Esso di piazza Senia dà un litro di benzina con 1,849 euro e uno di gasolio con 1,689 €. Segue l’Eni di via Rapisardi: benzina a 1,934 euro, gasolio a 1,804 €.

A Ispica il Bluoil sulla strada provinciale per Rosolini offre benzina a 1,919 euro, gasolio a 1,810 € e gpl a 0,770 €. L’altro più conveniente è Blanco Petroli, compagnia che fissa i prezzi dei carburanti, uguali in tutte le sue stazioni di rifornimento: 1,929 euro per benzina, 1,819 € per gasolio.

Ad Acate Gianninoto, sulla ex provinciale per Vittoria, vende benzina a 1,919 euro, gasolio a 1,819 €. L’Eni sulla sp Acate-Dirillo fornisce benzina a 1,928 euro e gasolio a 1,819 €.

A Santa Croce Camerina stessi prezzi per Vitali Carburanti sulla sp. 20 e Giap di piazza Carducci: 1,969 per un litro di benzina, 1,869 euro per uno di gasolio.

A Chiaramonte Gulfi il pieno più conveniente si fa nel Lukoil di contrada Coffa: 1,919 euro per benzina, 1,809 € per gasolio, 1,659 € per metano e 0,779 € per gpl. L’Esso sulla sp per Comiso propone benzina a 1,959 euro e gasolio a 1,869 €. A Giarratana il prezzo più basso è nella stazione Giap di corso Umberto: 1,969 euro per benzina, 1,859 € per gasolio.

A Monterosso Almo Tamoil vende benzina a 1,979 euro e gasolio a 1,879 €.