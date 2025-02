“Caporalato” nel Vittoriese: due imprenditori denunciati

Sfruttamento di lavoratori stranieri, un locale non adeguato alle norme, adibito ad alloggio. Due imprenditori, un vittoriese e un cittadino tunisino sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita. Entrambi sono accusati di aver impiegato illegalmente lavoratori di nazionalità tunisina in condizioni non conformi alla normativa vigente.

La polizia, durante un controllo in un’azienda di Contrada Dirillo, nel Vittoriese, ha riscontrato la presenza di numerosi lavoratori stranieri, identificati grazie ai documenti trovati nei locali dell’azienda.

Nel corso dell’ispezione, la Polizia ha scoperto una struttura, adibita ad alloggio per gli operai, in condizioni igienico-sanitarie non conformi agli standard di legge.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori del Servizio di Igiene degli Ambienti di Vita (S.I.A.V.) e del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) dell’ASP 7 di Ragusa, per verificare le violazioni sanitarie e di sicurezza sul lavoro.

L’indagine prosegue per accertare eventuali ulteriori responsabilità e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori.

