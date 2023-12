Capodanno nella città di Montalbano per divertirsi all’insegna della buona musica

Musica fino alle due di notte. Il Comune di Scicli rivede gli orari per i pubblici spettacoli e per gli eventi negli esercizi pubblici dal 31 dicembre al 3 gennaio 2024. Prima l’ordinanza di divieto dei botti di Capodanno, nella notte di San Silvestro, ora un nuovo provvedimento del primo cittadino liberalizza l’orario di diffusione delle emissioni sonore dal 31 dicembre di quest’anno al 3 gennaio del nuovo anno. Per la precisione è l’arco di tempo durante il quale, nelle ore serale, si terranno tre concerti di forte richiamo popolare, da quello di Anna Tatangelo a quelli di Deborah Iurato e Hits Mania 90-Musica e animazione. La decisione di allungare i tempi musicali in queste serate è legata anche al fatto che la movida a Scicli, da anni oramai, è diventata fonte di richiamo per giovani e meno giovani dalle città vicine, della provincia iblea ma anche dal Siracusano. “C’è in atto uno grande sforzo organizzativo – spiega l’assessore al turismo Peppe Puglisi – speriamo di riuscire a dare momenti di gioia e di divertimento alla città. In corso d’opera siamo riusciti ad arricchire il cartellone natalizio con questi tre eventi di grande richiamo”.

Servizi di bus navetta per garantire la circolazione in città e raggiungere il centro storico senza disagi.

Per garantire la vivibilità del centro storico della città è stata disposta anche una nuova articolazione della viabilità. Il locale Comando di Polizia locale ha disposto la chiusura a partire delle 20 di ognuna delle tre serate del 31 dicembre, 1 e 2 gennaio, del corso Garibaldi a partire dall’incrocio con via Roma, di via San Giorgio nel tratto compreso tra via San Giuseppe e corso Garibaldi, di via Gesù da corso Mazzini e di via Nazionale fino a via San Domenico. I percorsi alternativi sono segnati su via Bixio all’intersezione con via Minniti, via Ferruccio, via Trieste in prossimità di via Montello e corso Mazzini all’incrocio con via Colombo. In quattro punti della città verranno date indicazioni per raggiungere le vie San Giuseppe, Bixio, Stazzonai e Libertà oltre che via Colombo. Istituiti anche i divieti di sosta su ambo i lati con rimozione forzata in prossimità di piazza Italia e cioè in via Nazionale, via Gesù, corso Garibaldi, via Castellana, via Marconi, via Roma e via San Domenico. Disposto anche il servizio di bus-navetta da e per Zagarone con aree di sosta nell’area della zona artigianale.