Capodanno 2026, tutte le piazze della provincia di Ragusa in festa: musica, dj set e concerti. A Modica c’è Mauro Miclini

Musica, concerti e piazze animate: la provincia di Ragusa saluta il 2026 con un ricco calendario di eventi diffusi, tra San Silvestro e il primo giorno dell’anno nuovo. Da Ragusa a Modica, passando per Pozzallo, Comiso e Chiaramonte Gulfi, ogni città ha scelto una formula diversa per accompagnare il passaggio al nuovo anno.

Ragusa: quasi 48 ore di festa tra centro storico e Marina

A Ragusa il Capodanno non si esaurisce in una sola notte. Il programma prende il via questa sera, 31 dicembre, in piazza San Giovanni, dove San Silvestro sarà celebrato con visite guidate, un parco giochi per bambini e una lunga serata musicale.

In consolle si alterneranno i dj resident Giò Guest Star e Jessie Diamond, tre volte vincitrice del titolo di miglior dj italiana. Accanto a loro, sul palco anche Paolo Di Stefano, Massimo Crisicone, Lady Scarlet e Vincenzo Alibrio, per una serata che accompagnerà il pubblico fino al brindisi di mezzanotte.

La festa proseguirà anche domani, 1° gennaio, con un’ulteriore novità: il trasferimento a Marina di Ragusa, dove dalle 11 del mattino fino a mezzanotte sono previsti dj set, musica live e artisti di strada. Un Capodanno “diffuso” che unisce il centro storico al mare e che si sviluppa lungo due giornate consecutive, offrendo un calendario continuo di eventi per salutare l’arrivo del 2026.

Modica: brindisi di mezzanotte in piazza Matteotti: attesa per Mauro Miclini

A Modica l’appuntamento è nel cuore della città. In piazza Matteotti, a partire dalle 23.30, la notte di San Silvestro sarà animata da Mauro Miclini di Radio Deejay. Il momento clou sarà allo scoccare della mezzanotte, quando il pubblico si ritroverà insieme per il brindisi di benvenuto al 2026. Si prosegue in musica giorno 1 gennaio, nel pomeriggio, con il concerto di Capodanno al Teatro Garibaldi.

Pozzallo: la “Notte dei Ricordi” con Viola Valentino

Atmosfere più nostalgiche a Pozzallo, dove il Capodanno 2026 sarà dedicato alla memoria musicale. In piazza delle Rimembranze, dalle 23.00, protagonista sarà Viola Valentino, accompagnata da Roberto Serafini, per “La Notte dei Ricordi”. Un viaggio tra i brani che hanno segnato intere generazioni, pensato per salutare l’anno nuovo con emozione e musica senza tempo.

Chiaramonte Gulfi: omaggio a Vasco Rossi

A Chiaramonte Gulfi la serata del primo gennaio sarà all’insegna del rock italiano con “I Picciotti di Vasco”, cover band dedicata a Vasco Rossi. Un concerto pensato per chiudere l’anno cantando i grandi classici del rocker di Zocca.

Comiso: musica fin dalla prima serata

Programma articolato anche a Comiso, dove la musica inizierà già in serata. Alle 21.00 è previsto il concerto di una cover band di Renzo Arbore, seguito alle 21.30 dal live “Voce e Notte”. Dalle 23.30 spazio a vocalist e dj set per accompagnare il pubblico fino al nuovo anno.

Vittoria: appuntamento al 1° gennaio

A Vittoria, invece, niente eventi nella notte di San Silvestro. Il Capodanno si festeggerà il 1° gennaio, con il concerto di Capodanno al Teatro Vittoria Colonna, pensato per iniziare il 2026 all’insegna della musica in un contesto più raccolto.

Un Capodanno, quello del 2026, che nella provincia di Ragusa si declina in tante forme diverse: dalle grandi piazze ai teatri, dal revival alla musica elettronica, con un unico filo conduttore: salutare l’anno nuovo insieme. Hanno collaborato Cinzia Vernuccio, Irene Savasta, Pinella Drago.

