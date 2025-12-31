Dal più piccolo di 3 anni ai veterani del mare: tutti in acqua a Marina di Modica per salutare l’anno che va via. VIDEO

Grande successo per il tradizionale bagno di fine anno a Marina di Modica, che questa mattina ha visto oltre 100 partecipanti di tutte le età sfidare il freddo per salutare il 2025 e augurare un felice 2026 con un tuffo collettivo nelle acque del Mediterraneo. Tra i bagnanti c’erano anche bambini di appena 3 anni, accompagnati da famiglie e amici, a testimonianza dell’entusiasmo e della partecipazione multigenerazionale che caratterizzano ormai questa iniziativa.

L’evento, che si è svolto sotto un cielo limpido e con il mare invitante nonostante le temperature invernali, è diventato negli anni una vera e propria tradizione per la comunità locale: un modo simbolico e gioioso per chiudere l’anno che va via e dare il benvenuto a quello nuovo con energia, spirito di condivisione e un pizzico di ardimento. La scena dei partecipanti immersi nell’acqua, tra risate e applausi di chi assisteva dalla spiaggia, ha catturato l’attenzione di residenti e turisti, creando un’atmosfera di festa e allegria.

Non è un caso che questa pratica, diffusa in molte località italiane come gesto di buon auspicio all’arrivo del nuovo anno, trovi qui una cornice così sentita: il bagno di fine anno non è soltanto una sfida al freddo, ma un’occasione di incontro, appartenenza e leggerezza. La partecipazione di famiglie, giovani e bambini ha sottolineato come questa tradizione sia capace di unire generazioni diverse intorno a un evento di forte valore simbolico. Ragusa Oggi

Già domani mattina un’altra ondata di “temerari” è attesa a Marina di Ragusa, dove anche per il 1° gennaio è in programma il tradizionale Tuffo di Capodanno per salutare l’arrivo del 2026 con un gesto collettivo di gioia e speranza. Ha collaborato Cinzia Vernuccio

GUARDA I VIDEO tratti da Facebook

