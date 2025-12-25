Marina di Modica, conto alla rovescia per il tuffo di fine anno: i temerari del mare pronti a colorare l’inverno

In questi giorni di festività natalizie, mentre c’è chi pensa ai cenoni e chi al relax, a Marina di Modica c’è un gruppo che guarda con entusiasmo all’appuntamento più freddo e più atteso dell’anno: il tradizionale bagno a mare di fine anno. Mancano solo sei giorni alla 16ª edizione del “Bagnoammare”, in programma mercoledì 31 dicembre alle 12.30, e l’adrenalina comincia già a salire.

I protagonisti sono loro, i “coraggiosi” che sfidano l’acqua gelida per salutare l’anno che se ne va con un tuffo simbolico, diventato ormai una tradizione irrinunciabile. Un rito collettivo che, negli anni, ha trasformato una semplice bravata in un evento atteso, capace di richiamare curiosi, fotografi e sostenitori armati di cappotti, sciarpe e applausi.

Quest’anno, però, c’è una novità colorata. Gli organizzatori hanno lanciato l’idea di un vero e proprio arcobaleno umano: ogni partecipante dovrà portare con sé un telo di un colore preciso. Otto per ogni tonalità – rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu e viola – per creare, un colpo d’occhio festoso e simbolico. Un invito da non dimenticare, come recita ironicamente il post ufficiale: “Ricordiamoci di portare i teli… sennò cu a senti”, con tanto di emoticon a sottolineare lo spirito goliardico che accompagna l’iniziativa.

Qualche mistero aleggia anche sull’edizione 2025: “Probabilmente niente cavatelli quest’anno”, scrivono gli organizzatori, lasciando la spiegazione al giorno stesso del tuffo. Un dettaglio che aggiunge curiosità a un appuntamento che, più che una prova di resistenza, è una festa collettiva.

Il bagno di Capodanno di Marina di Modica si inserisce in una tradizione più ampia, che vede in tutta Italia e non solo gruppi di temerari sfidare l’inverno. Dal celebre Tuffo di Capodanno al Lido di Venezia, con centinaia di partecipanti in costume, ai bagni invernali di Viareggio, Rimini e Ostia, fino alle spettacolari immersioni nei mari del Nord Europa, dove le temperature sono ben più rigide. Eventi diversi, ma uniti dallo stesso spirito: salutare l’anno nuovo con energia, coraggio e un pizzico di follia.

A Marina di Modica, ormai, il Bagnoammare è diventato un simbolo di appartenenza e leggerezza. Un modo per dire addio all’anno che passa e tuffarsi, letteralmente, in quello che verrà. Con un asciugamano colorato sulle spalle e il sorriso stampato sul viso. E nella vicina Marina di Ragusa l’appuntamento è per giorno 1, organizzato dalla Pro Loco Mazzarelli.

© Riproduzione riservata