Cani pastori tedeschi uccidono due gatti di proprietà in una casa a Chiaramonte

Due cani da pastore tedeschi avrebbero varcato la soglia di un’abitazione privata a Chiaramonte, attaccando e successivamente uccidendo due gatti che appartenevano al residente.

La notizia è emersa quando il proprietario delle vittime si è rivolto ai social media per denunciare l’accaduto. Il messaggio è diretto al proprietario dei cani, invitandolo a prendere contatto e a recuperare i suoi animali che, in modo inaspettato, sono entrati in casa sua, causando la tragedia. La situazione è stata definita urgente, con la richiesta di una risposta immediata da parte del proprietario dei cani.

Quest’ultimo denuncia sui social: “Il proprietario è pregato di contattarmi e venire a riprendersi i cani che sono entrati in casa mia, i quali hanno azzannato e ucciso due dei miei gatti. Urgentemente”.